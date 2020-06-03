В Прикамье зафиксирован 51 случай COVID-19

12:38 | 4.06.2020

На 4 июня за сутки в регионе выявлен 51 случай коронавируса, всего их стало 1962.



Выписан из больниц 41 человек, всего с начала пандемии в Пермском крае выздоровели 1118 пациентов. Два человека умерли – мужчины 71 и 79 лет скончались от коронавируса.



В России за сутки подтвержден 8831 случай COVID-19, из них в Москве – 1998. Всего в стране зафиксировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции.

© «Вечерние ведомости»