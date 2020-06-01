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18:20 | 3.06.2020

Единовременная выплата: почему денежные средства до сих пор не перечислены

ПФР продолжает перечисление денежных средств на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет. Перевод денежных средств по данным заявлениям начался с 1 июня 2020 года. На сегодняшний день в Пермском крае выплаты получили более 300 тысяч детей.

Важное условие для получения выплаты – это правильно заполненное заявление. Допущенные неточности или ошибки могут привести к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе. Если в заявлении неверно указаны какие-либо данные, необходимо дождаться по нему решения, после чего подать новое с корректной информацией.

Самыми распространенными причинами для отказа в выплате стали:

- Отсутствие права на выплату (заявитель и ребенок не являются гражданами РФ либо проживают за рубежом; заявитель лишен родительских прав).

- Неправильно введенные данные о ребенке. В частности, ФИО необходимо указывать в полном соответствии с тем, как написано в документе, удостоверяющем личность (обратить особое внимание на буквы «е» и «ё», «и» и «й»).

- Ошибки в дате рождения, неверный СНИЛС.

- Некорректные сведения об актовой записи (в частности, вместо номера актовой записи вводился номер свидетельства о рождении).

Но наиболее распространенной ошибкой при подаче заявления стали некорректно указанные банковские реквизиты. При заполнении заявления необходимо указывать расчетный счет, а не номер банковской карты. Кроме того, матерям необходимо удостовериться, что банковский счет не был оформлен еще до замужества на «девичью» фамилию. ФИО заявителя должно соответствовать владельцу банковского счета. То есть в заявлении нельзя указывать реквизиты счетов других лиц (родителей, бабушек и дедушек, детей и т.д.) – в этом случае Пенсионный фонд будет вынужден отказать в выплате и заявитель денег не получит.

Если выплата пришла только на одного ребёнка, заявителю необходимо уточнить, на кого именно из детей выплата не поступила ввиду ошибки (опечатка, неправильно указанные данные и т.д.). Сделать это можно по телефонам «горячей линии» в управлении ПФР по месту жительства. После этого нужно будет подать новое заявление на тех детей, на которых деньги не поступили. Этой же рекомендацией следует воспользоваться и тем родителям, кто не указал в одном заявлении сразу всех детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Ввиду технических особенностей некоторые электронные заявления, поданные в основном за первые сутки приема, в часы пиковой нагрузки на портал Госуслуг, до сих пор могут находиться в процессе обработки. Если вы подали заявление и до сих пор не получили денежные средства, рекомендуем вам обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства для уточнения статуса вашего заявления (телефоны для обращения указаны на сайте ПФР в разделе «Контакты региона»).

Всего в Пермском крае данная выплата положена 440 тысячам детей. Кто-то из семей сознательно не торопится обращаться за поддержкой государства, зная, что заявление можно подать до 1 октября. Тем не менее, Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает: данные выплаты носят заявительный характер. Без заявления от родителей у Пенсионного фонда нет основания для начисления и выплаты этих денег.

© «Вечерние ведомости»

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