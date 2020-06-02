С 1 июля в Прикамье молочные кухни вернутся к очной работе

12:51 | 3.06.2020

На заседании правительства пермского края глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что в его адрес в соцсетях поступают вопросы от родителей по работе молочных кухонь. «Обращаются родители… Сейчас кухни работают в формате выдачи сухого питания. Оксана Борисовна (Мелехова, министр здравоохранения Пермского края. – прим. ред.), когда работа «молочек» будет восстановлена?» – попросил пояснить глава Прикамья.



По словам Оксаны Мелеховой, сейчас министерство разрабатывает график выхода медучреждений региона к плановой работе, в том числе молочных кухонь. В июне будут выдаваться каши, а молочные кухни планируется открыть в обычном формате с 1 июля.



Глава региона подчеркнул, что жители привыкли получать свежую молочную продукцию, и она очень важна для развития детей.

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