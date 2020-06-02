Пермь: новости дня
12:48 | 3.06.2020
Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 3,9%
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1911. Ежесуточный прирост больных составил 3,9% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на 3 июня составляет 1,24 (на 2 июня - 1,44). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
«Сегодня в Прикамье выявлено 72 новых случая заражения, среди которых подавляющие большинство – это заражения при близком контакте: от коллег, родственников и друзей. Сейчас мы наблюдаем частое несоблюдение мер собственной безопасности, пренебрежение использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением мер режима самоизоляции. Как пример, недавно по этим причинам в Октябрьском муниципальном районе возникли и были локализованы несколько очагов заражения. Сегодня еще у 8 человек оттуда был официально подтвержден COVID-19. Я напоминаю, что, соблюдая общие правила гигиены и используя СИЗ, мы сможем существенно снизить риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе», - прокомментировал Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края.
Из 71 нового инфицированного - 33 мужчины, 33 женщины, 5 детей (2 мальчика и 3 девочки). Младше 45 лет – 27 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Также из новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход. У пациентки 66 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Смерть наступила от сопутствующего заболевания. Таким образом, на сегодня зафиксировано 24 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 37 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.
© «Вечерние ведомости»
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