В Пермском крае за сутки подтверждено 72 случая коронавируса

12:38 | 3.06.2020

На 3 июня за сутки в Прикамье выявлено 72 случая COVID-19, общее количество заболевших с начала пандемии составило 1911.



За сутки выписаны из больниц еще 65 человек; всего выздоровели 1077 пациентов.



В России за сутки зафиксировано 8536 случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 432 277.

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