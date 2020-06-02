В Перми будет создана рабочая группа по бюджетному процессу

Пермь: новости дня
12:35 | 3.06.2020
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Также на встрече обсуждались мероприятия по доведению до организаций пострадавших отраслей экономики информации о мерах поддержки, принятых на федеральном, краевом и муниципальном уровнях.
В работе приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Сергей Богуславский, Арсен Болквадзе, Илья Лисняк, Надежда Агишева, Наталья Мельник, Геннадий Сторожев, Алексей Демкин, Павел Фадеев, и.о. первого заместителя главы администрации города Перми Виктор Агеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты города Перми Елена Гилязова, представители администрации.
По данным администрации города, в прямых эфирах городского бизнес-инкубатора приняли участие 2379 человек. Были проведены заседания районных советов директоров предприятий и организаций. Усиление информирования привело к увеличению активности представителей бизнеса в получении мер поддержки на разных уровнях. В департамент имущественных отношений поступило 56 заявлений об отсрочке арендных платежей за пользование муниципальных имуществом на сумму более 6 млн рублей, по договорам аренды земельных участков поступило 83 заявления, заключено 40 соглашений на сумму 9,2 млн рублей. На отсрочку годовой платы по договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций поступило 454 заявления, заключено 121 соглашение на сумму более 16,2 млн рублей.
«Есть ли отказы в помощи?» - уточнила Елена Гилязова. Виктор Агеев ответил, что на сегодняшний день не выдано ни одного отказа.
Арсен Болквадзе поинтересовался: «Рассматривается ли вопрос об освобождении предпринимателей, занимающихся рекламным бизнесом, от оплаты аренды на время пандемии?»
«На сегодняшний день по этим платежам предоставлена отсрочка. Вероятно, будет возможно вести речь об уменьшении суммы аренды в связи с карантином. Решение об объемах уменьшения платежей примем, когда будем понимать время окончания ограничительных мер, и в какую сумму обойдутся нам эти льготы», - ответил Виктор Агеев.
Надежда Агишева предложила передать оформление некоторых муниципальных услуг предпринимателям и коммерческим организациям, а также еще раз провести аудит всех отраслей и разработать меры поддержки, которые будут актуальны на более долгий период.
Юрий Уткин акцентировал внимание, что в целях дополнительного информирования нужно использовать для этого и другие площадки, такие, как «Деловая Россия», «Опора России», Союз работодателей «Сотрудничество», «Пермская гильдия добросовестных предприятий». Елена Гилязова предложила размещать на сайте Торгово-промышленной палаты информацию не только о региональных мерах поддержки бизнеса, но и о муниципальных. Участники заседания поддержали эти инициативы.
© «Вечерние ведомости»
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