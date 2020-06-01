Алексей Дёмкин ответил на вопросы пермяков

19:21 | 2.06.2020

В региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае в режиме видеоконференцсвязи депутат Пермской городской Думы Алексей Дёмкин ответил на вопросы жителей. К депутату обратились 5 заявителей с вопросами о благоустройстве придомовых территорий.



Жительница Дзержинского района поинтересовалась, планируется ли заасфальтировать пешеходные дорожки и установить ограждения для площадки сбора и вывоза бытового мусора во дворе многоквартирного дома, в котором она проживает. Алексей Дёмкин предложил после снятия режима самоизоляции провести совместную встречу по этому вопросу с жителями МКД и главой администрации района.



Жители одного из домов предложили организовать асфальтирование тротуаров. Депутат рекомендовал направить в администрацию района коллективное обращение о выделении субсидии на благоустройство придомовой территории. После его рассмотрения будет принято решение о проведении работ.



По просьбе жителя Дзержинского района Алексей Дёмкин направил запрос по новой транспортной модели в профильный департамент администрации Перми. Мужчина хотел узнать, есть ли возможность сохранить автобусные маршруты № 66 и 74. Также предметно будут проработаны и остальные обращения заявителей, поступившие в рамках skype-приёма, – касающиеся ремонта центрального теплового пункта во дворе многоквартирного дома в Дзержинском районе и порядка расселения из аварийного жилья.

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