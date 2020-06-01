Сотрудники городского лесничества Перми ответят на вопросы жителей

17:09 | 2.06.2020

Все желающие могут присылать свои вопросы о лесном хозяйстве города. Специалисты запишут видео-комментарий с ответами на 20 вопросов о растениях и животных городских лесов.



Как сообщили в Пермском городском лесничестве, в Перми стартует экологическая акция «20 вопросов городскому лесничему». В рамках акции все желающие могут задать вопросы сотрудникам лесничества об особенностях роста лесных деревьев, обитателях лесных массивов и растениях городских лесов.



Для записи видео-комментария будут выбраны 20 вопросов, на которые сотрудники лесничества подготовят обстоятельные и интересные ответы. Свои вопросы можно отправлять на электронную почту: gorodperm-uep@mail.ru до 19 июня. Видеозаписи ответов будут появляться до 3 июля в группе городского управления по экологии и природопользованию «ВКонтакте» https://vk.com/permpriroda.



Напомним, городские леса занимают почти половину территории Перми. По данным специалистов, в них насчитывается более 100 миллионов деревьев. Леса не только зеленым кольцом окружают город, но и отдельными массивами располагаются в жилых кварталах.



Пермякам, осознающим важность бережного отношения к природе, важно понимать, как устроены пермские леса. Коренная растительность левобережной части города – смешанные леса, в правобережной части города — леса, в основном, хвойных пород. Хвойные леса занимают 60% площади всех лесов, а лиственные — 40%.



В городских лесах выделены отдельные участки, имеющие особое природоохранное, эстетическое, культурное и рекреационное значение. Это особо охраняемые природные территории (ООПТ), для которых устанавливаются специальные режимы охраны и использования. Общая площадь ООПТ города составляет более 12 тысяч га, это более 15% от площади всей Перми. Сейчас в городе насчитывается 21 ООПТ: 19 ООПТ местного значения и 2 ООПТ регионального значения. В 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» на территории города были созданы 2 новые ООПТ – охраняемые ландшафты «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга».

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