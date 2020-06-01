Пермь: новости дня
16:58 | 2.06.2020
В Перми проходит плоггинг-забег
Организаторы поясняют, что плоггинг позволяет сочетать физическую активность и заботу об окружающей среде. Участники забега по пути собирают мусор: пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, бумажные обертки, целлофановые пакеты и другое. Такой вид активного отдыха появился в Швеции и стал популярен по всему миру. В России первым городом, который подключился к плоггингу, стала Пермь в 2018 году.
Чтобы поучаствовать в акции, необходимо до 7 июня выйти на пробежку по любимому маршруту, надеть маску и перчатки, взять крепкий мусорный пакет, чтобы сложить в него найденный по дороге мусор. «Добычу» нужно сфотографировать и выложить фото в социальные сети с хэштегом #чистобег. Кроме того, те, кто отметит в социальных сетях организаторов акции, получат гарантированный приз. Более подробную информацию можно узнать в группе сообщества «Первое пермское беговое» «ВКонтакте» https://vk.com/permrun?w=wall-106016546_4248. Управление по экологии и природопользованию администрации Перми разработало для участников плоггинга специальные карты, на которых отмечены те участки, где требуется сбор мусора.
- Формирование экологической культуры населения – очень важная задача городских властей, поэтому мы активно поддерживаем проведение таких просветительских мероприятий, как плоггинг, которое организует беговое сообщество. Вовлечение людей в уборку территории таким интересным и полезным способом помогает распространять идеи бережного отношения к природе, улучшать состояние городских лесов, повышать собственный иммунитет, - говорит начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.
Раздельный сбор мусора во время бега может принести тройную пользу: дополнительные упражнения во время тренировки, чистые дорожки и использование части мусора как вторичного сырья. В акции также участвует сервис «Экотакси», который помогает довезти раздельно собранные отходы до пунктов приема вторсырья.
© «Вечерние ведомости»
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