В Перми началась поставка учебников в школы на следующий учебный год

16:53 | 2.06.2020

Школьным библиотекам города уже выдано более 91 тысячи учебных пособий. К выдаче готовятся ещё порядка 30 тысяч учебников. В этом году из краевого бюджета выделено в три раза больше денежных средств на закупку школьных учебников, чем в предыдущем.



Список подлежащей к выдаче учебной литературы формируется ежегодно на основе поданных школами заявок в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования.



Сейчас в Перми проходит первый этап кампании по выдаче школьных учебников на следующий учебный год. В течение мая в образовательные учреждения поступило 91 201 учебное пособие, среди которых учебники издательств «Просвещение», «ДРОФА» и «ВЕНТАНА-ГРАФ». Готовятся к выдаче учебники ещё трёх издательств: «Мнемозина», «Вита-пресс» и «Бином» в количестве 24 853 штук.



Отметим, что, согласно законодательству, учащиеся должны быть обеспечены учебниками за счет бюджетных ассигнований, а не за счет добровольных пожертвований третьих лиц. Департамент образования администрации осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций в части обеспечения школьников учебниками и учебными пособиями за счет средств бюджета.



На сайте школы в разделе «Образование» родители самостоятельно могут ознакомиться с образовательной программой и списком учебников и учебных пособий школы, в том числе с перечнем используемых рабочих тетрадей. Специалисты департамента образования готовы проконсультировать родителей по данному вопросу, звонки принимаются ежедневно по будням с 9:00 до 18:00 по телефону: 212-95-20.

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