Дмитрий Махонин поручил завершить устройство телетрапов в пермском аэропорту до конца сентября 2020 года

16:50 | 2.06.2020

Глава Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание с новым руководителем «Стройтрансгаз» Игорем Забираном, посвященное реконструкции рулежных дорожек в аэропорту Большое Савино. Эти работы позволят установить телетрапы, и прилетевшие в Пермь пассажиры смогут перемещаться из самолета в здание аэропорта без выхода на улицу.



Глава региона обозначил, что работы по реконструкции рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов, начатые в 2018 году, не были завершены вовремя. Последнее время работы на объекте не велись. «Пассажиры ждут телетрапы, которые дадут новый уровень комфорта. Изменения в руководстве компании не должны влиять на ход работ. Если подрядчик берется за исполнение таких проектов, то сроки должны соблюдаться. Нужно, чтобы стройка была завершена этой осенью», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Генеральный директор компании «Стройтрансгаз» Игорь Забиран доложил, что 2 июня в Пермь прилетят специалисты компании, которые оценят фронт работ по завершению реконструкции аэропорта. Также будет оценена комплектация бетонного завода, приобретенного прежним руководством «Стройтрансгаза» (возможность его пуско-наладки и запуска).



Руководитель подрядчика заверил, что обязательства по завершению реконструкции пермского аэропорта будут выполнены до 31 сентября. Для этого ожидается прибытие в Большое Савино бригады строителей из Якутии, которые имеют опыт устройства таких объектов.



Напомним, стоимость контракта по реконструкции рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов – 529 млн руб. В 2018-2019 годах выполнено работ на 187 млн руб.



Обустройство телетрапов необходимо для повышения комфортности: это позволит пассажирам попадать из зала ожидания аэропорта в самолет по теплому переходу-рукаву.

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