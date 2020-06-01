МыВместе: в Пермском крае пройдет «Неделя донорства»

16:46 | 2.06.2020

14 июня весь мир отмечает день донора крови.



Жителей Прикамья приглашают принять участие в «Неделе донорства» и Всероссийской донорской акции #МыВместе, приуроченных к празднику, и сдать кровь на станциях переливания крови в Перми и Кунгуре. Акции пройдут в период с 8 по 11 июня, при поддержке министерства здравоохранения Пермского края, Пермской краевой станции переливания крови, всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и пермского филиала благотворительного фонда «Траектория Надежды».



В 2019 году в мире было зарегистрировано около 112 миллионов донаций крови. Только в прошлом году, регулярно сдавая кровь, доноры спасли порядка 336 миллионов человек, это в 2,5 раза больше населения нашей страны.



Кампания Всемирного дня донора в этом году посвящена теме «Безопасная кровь спасает жизни» и проходит под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира». В центре внимания кампании будет личный вклад каждого донора в охрану здоровья окружающих людей. В этом году в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 ВОЗ проводит глобальную кампанию в виртуальном формате.



Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Центры переливания крови готовы оказывать помощь для организации посещения донорами пункта сдачи крови, например, выслать приглашение, которое обоснует перемещение во время вынужденной самоизоляции. Если человек чувствует себя здоровым, не был в контакте с инфицированными, не находится на карантине и хочет помочь, то его ждут на станциях переливания крови.



Краевая станция призывает доноров всех групп и резусов зарезервировать визит на сдачу крови: Пермь - тел. 8-342-282-53-21, Кунгур - тел. 8-34271-269-61. Прием звонков на запись в понедельник-четверг с 13:30 до 15:00. Прием звонков на запись в пятницу с 12:30 до 14:00.



Если вы хотите помочь, но не знаете, что делать, - это руководство для вас: https://pkspk.ru/new/?p=8195.



Для потенциальных доноров предоставляется возможность трансфера до пункта сдачи крови и обратно: промокоды на бесплатные поездки на такси от Яндекс.Такси при поддержке Donorsearch (получить промокод на поездку можно получить в социальных сетях Службы крови Пермского края https://vk.com/yadonorperm).



Врачи напоминают, что компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения. Для эритроцитов срок хранения составляет 5 недель, а для тромбоцитов – лишь 5 суток. И если доноры перестанут сдавать кровь, непрерывная борьба врачей со многими заболеваниями окажется под угрозой.

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