Пермь: новости дня
16:37 | 2.06.2020
В Перми на площади Дружбы завершается переустройство трамвайных путей
Введенный в городе режим полной самоизоляции позволил подрядным организациям начать работы на дорожных объектах раньше установленных сроков. Так, уже 11 апреля стартовал капитальный ремонт улицы Крупской на участке от улицы Лебедева до площади Дружбы, а также самой площади Дружбы. Подрядчик работает сразу на двух участках, чтобы закончить все работы в установленные сроки.
За два месяца ремонта половина работ по переустройству дождевой канализации и сетей наружного водопровода на участке улицы Крупской закончена. Подрядчик уже приступил к переустройству дорожной одежды – частично выполнил устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси.
Одновременно порядная организация ЗАО «Микма» ведет работы на самой площади Дружбы. Основной объем работ по переустройству трамвайных путей выполнен – трамвайные пути выставлены в отметки, на этой неделе подрядчик приступит к алюминотермитной сварке стыков рельс. Также завершены работы по устройству дополнительных слоев основания дорожной одежды на участке, где проезжая часть расширена для остановки автобусов. На участке установлен гранитный борт. Сейчас подрядчик приступил к обустройству островков безопасности, работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия уже выполнены.
Напомним, что в связи с выполнением работ движение здесь изменено: до 27 июля ограничено движение автомобильного транспорта по четной стороне улицы Крупской на ремонтируемом участке. Затем с 28 июля по 25 октября будет ограничено движение автомобильного транспорта по нечетной стороне улицы. Движение трамвая №7 на участке прекращено.
В рамках капитального ремонта улицы Крупской и площади Дружбы будет выполнено переустройство сетей водопровода и канализации, строительство ливневой канализации, трамвайных путей и контактной сети, наружного освещения, дорожной одежды, а также благоустройство территории – переустройство тротуаров, строительство велодорожки, восстановление газонов.
Ремонт площади Дружбы – это первый этап масштабного капитального ремонта улицы Крупской от площади Дружбы до улицы Старцева. Завершение ремонта планируется в октябре 2021 года, основной объем работ будет выполнен в этом году.
Также отметим, что ведущийся ремонт улицы Крупской – это логическое продолжение поэтапного обновления значимой для Мотовилихи развязки улиц Крупской и Уральской. В 2019 году был капитально отремонтирован участок улицы Крупской от улицы Уральской до улицы Лебедева: переустроены сети, обновлены трамвайные пути и опорно-контактная сеть, уложено покрытие проезжей части, появились островки безопасности и ограждения, восстановлены тротуары и газоны. Ранее был проведен масштабный ремонт Северной дамбы с переустройством трамвайных путей, тротуаров, а также расширением проезжей части на повороте с улицы Крупской на улицу Уральскую.
© «Вечерние ведомости»
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