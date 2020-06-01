В Прикамье выявлено 57 случаев COVID-19

12:39 | 2.06.2020

На 2 июня за сутки в Пермском крае подтверждено 57 случаев коронавируса, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 1839 заболевших.



Выписаны из больниц еще 69 человек, всего выздоровели 1012. Один человек умер – причиной смерти мужчины 1981 года рождения стала коронавирусная инфекция.



В России за сутки выявлено 8863 случая COVID-19, из них 2286 – в Москве. Общее количество заболевших в стране достигло 423 741.

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