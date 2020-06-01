В Прикамье закрыты на карантин три отделения краевой больницы

18:45 | 1.06.2020

С 30 мая по предписанию территориального управления Роспотребнадзора в ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ» закрыты на приём и выписку пациентов отделение хирургии, педиатрии и терапевтическое отделение, в связи с тем, что у 2 пациентов был подтвержден COVID-19. В медучреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.



Контактные лица были протестированы и изолированы под наблюдение медицинских работников. На обсервации на данный момент находятся 46 контактных сотрудников учреждения и 41 пациент.



На сегодняшний день в Октябрьской ЦРБ находится 10 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Специалистами Роспотребнадзора определен круг контактных лиц, они изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Всем проведены тесты на коронавирус.



Экстренные приёмы осуществляются в специально развернутых отделениях терапии и педиатрии в п. Сарс.

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