В этом году в Пермском крае установят 46 новых комплексов фотовидеофиксации

17:30 | 1.06.2020

В столице Пермского края завершена установка 4 комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) в районе Центрального рынка. Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Устройства начали фиксировать нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.



До конца июня на региональных дорогах завершится установка еще 17 пунктов ФВФ, а также будут объявлены торги на установку еще 25 комплексов фотовидеофиксации в Перми. Их закупят в рамках нацпроекта, по инициативе президента России Владимира Путина. Камеры будут фиксировать нарушение скоростного режима в городе, проезд на запрещающий сигнал светофора, другие нарушения ПДД.



Таким образом, в этом году общее число стационарных комплексов фотовидеофиксации в Прикамье увеличится до 270, вместе с передвижными их более 300. Устройства позволяют повысить контроль за соблюдением скоростного режима и обеспечить безопасность дорожного движения. После установки комплексов фотовидеофиксации количество ДТП на этих участках дорог снижается в среднем на 20-30%.



Напомним, по итогам апреля ГИБДД России составило рейтинг регионов страны по безопасности дорог. Согласно исследованию, аварийность на дорогах Пермского края снизилась на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И в ежемесячном рейтинге российских регионов Прикамье заняло третью строчку после Чечни (снижение на 88%) и Москвы (снижение на 66%).



В Пермском крае с 2017 года реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Он включает мероприятия по сохранению безопасного дорожного движения, приведению в нормативное состояние дорожной сети. В 2020 году планируется отремонтировать и реконструировать 35 объектов: на 74,84 км – провести ремонтные работы, а также построить и реконструировать 7,66 км.

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