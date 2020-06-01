В Перми с 13 июня начинается капремонт улицы Краснополянской

17:15 | 1.06.2020

Подрядная организация завершает строительство ливневой канализации на прилегающих улицах. С 13 июня планируется продолжить работы на самой улице Краснополянской, это потребует закрытия движения на участке от улицы Бригадирской до улицы Загарьинской.



Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, подрядная организация завершает строительство ливневой канализации на прилегающих к улице Краснополянской участках. Работы проводились поэтапно: от улицы Ординской по улице Полазненской до улицы Нейвинской, затем – от улицы Нейвинской по улице Коломенской и Бригадирской, а уже от нее к улице Краснополянской.



- Технология предполагает строительство «ливневки» от самой низкой точки, точки сброса до последнего ливнеприемника в верхней точке. Поэтому сначала строится ливневка от улицы Ординской по улице Полазненской до улицы Нейвинской, затем – от улицы Нейвинской по улице Коломенской и Бригадирской, а уже от нее к улице Краснополянской, – пояснили в МКУ «Пермблагоустройство».



С 13 июня планируется продолжить работы непосредственно на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до улицы Загарьинской. В связи с этим с 00:00 13 июня до 19 июля будет временно закрыто движение транспорта по улице Краснополянской на участке от улицы Бригадирской до улицы Загарьинской. Объезд закрытого участка возможен по улицам Бригадирской, Пихтовой, Коломенской, Загарьинской.



Работы будет выполнять ООО «ТНК». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо заранее выбирать маршрут следования.



Напомним, ремонт улицы Краснополянской рассчитан на два года, но основной объём работ будет выполнен в 2020 году. В ходе ремонта на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до разворотного кольца на улице Загарьинской будет построена ливневая канализация, переустроены все коммуникации, выполнено обустройство тротуаров, полностью заменено дорожное покрытие, оборудовано наружное освещение. Также будут заменены деревья, попадающие в зону производства работ, с последующими компенсационными посадками 303 разнолистных лип. Планируемые сроки завершения всех работ – октябрь 2021 года.

© «Вечерние ведомости»