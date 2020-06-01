Дмитрий Махонин вручил почетную грамоту Валерию Сухих

15:59 | 1.06.2020

1 июня глава Прикамья Дмитрий Махонин вручил председателю Законодательного собрания Валерию Сухих почетную грамоту правительства региона за значительный вклад в систему регионального законодательства, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие края. Награда была вручена в честь 55-летнего юбилея спикера регионального парламента.



Валерий Сухих уже имеет несколько высоких наград регионального и федерального уровня: награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015 г.), благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2018 г.) и др.



За годы своей работы Валерий Сухих занимал посты председателя Пермской городской думы (1996-2003 гг.), заместителя губернатора (2003-2006 гг.), председателя правительства Пермского края (2008-2011 гг.), председателя II и III созывов Законодательного собрания.

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