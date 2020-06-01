В этом году в микрорайоне Вышка-2 построят один из самых больших детсадов в Перми

15:34 | 1.06.2020

Несмотря на непростую экономическую обстановку, в городе продолжают строить объекты социальной сферы. Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход строительства будущих детских садов на улицах Евгения Пермяка и Байкальской.



Социальная сфера является одним из важнейших элементов стабильности. Даже в условиях кризиса в городе должны открываться новые детские сады и школы. Городская власть выполняет все ранее взятые на себя обязательства по строительству социальных объектов, несмотря на непростую экономическую обстановку.



Сейчас в Перми в рамках нацпроекта «Образование» ведутся две «школьные» стройки, а по нацпроекту «Демография» возводятся 4 детских сада. Первой точкой проверки главы города Дмитрия Самойлова стал будущий детский сад по адресу: улица Байкальская, 26а. Здесь сейчас идет вынос сетей наружной канализации, прокладка сети наружной ливневой канализации, завершаются работы по устройству подвального помещения. Подрядчик – ООО «ЮНАЙТ» – уже приступил к кирпичной кладке стен первого этажа. Строительство детского сада планируется завершить уже в этом году. Глава города поручил увеличить количество рабочих на стройке.



Также в рамках выезда Дмитрий Самойлов проинспектировал стройку на улице Евгения Пермяка, 8а. Гендиректор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин рассказал о ходе выполнения работ – в будущем детском саду выполнен монтаж плит перекрытия первого этажа, ведется монтаж стеновых панелей второго этажа и кирпичная кладка стен. Одновременно подрядная организация занимается устройством теплотрассы, ливневой канализации, а также подготовкой территории к устройству детских игровых площадок. Работы на объекте также планируется завершить в этом году. В новый детский сад смогут пойти 350 детей, это будет один из самых больших детских садов в городе.



- Стройки ведутся в микрорайонах, где самая большая потребность (Вышка-2, Запруд, Данилиха, Парковый). Строителям на Плеханова и Байкальской явно нужно поднажать и добавить рабочих, это требование высказано руководству управления капитального строительства администрации Перми и самим подрядчикам. Своевременная реализация проектов развития социальной инфраструктуры сейчас особенно важна. Город должен получить новые детские сады. Сейчас это фактор сохранения социального самочувствия пермяков, - сказал Дмитрий Самойлов.



Строительство детских садов выполняется в рамках нацпроекта «Демография», который предполагает серьезное софинансирование из федерального и краевого бюджетов. Еще два дошкольных учреждения возводят на улицах Желябова и Плеханова в Дзержинском районе. Благодаря этому в муниципальной сети детских садов появится более 1000 новых мест.

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