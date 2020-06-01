В Перми стартовал набор учеников в летнюю школу журналистики

15:27 | 1.06.2020

В течение июля на базе гимназии №5 будет работать «Школа журналистов». Занятия на площадке бесплатные, к участию приглашаются школьники 6-9-х классов. Школа начнет свою работу с 1 июля.



Как рассказали в администрации Мотовилихинского района Перми, проект разработан в рамках программы летней трудовой занятости молодежи города. Программа рассчитана на две смены по две недели: учителя и старшеклассники, занимающиеся журналистикой в медиацентре гимназии, в режиме онлайн проведут для школьников интенсивный курс, погружающий в специфику жанров, структуру и особенности видеорепортажа, правила успешного интервью. Кроме учебы ребят ждут творческие встречи, специальные гости и даже спектакли. Онлайн-программа была составлена совместно со старшеклассниками.



Занятия на площадке бесплатные, к участию приглашаются школьники, обучающиеся в 6-9-х классах. Занятия стартуют с 1 июля. Чтобы попасть в проект, необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjQJout8p4mL7KCYaXwHOAaElwZFK67DspUdLFwUPJfQl7RA/viewform. Информацию о работе площадки можно уточнить у координатора проекта Натальи Алексеевны Гришулиной по телефону: 8-912-78-60-954.



Отметим, что в связи с противоэпидемическими мероприятиями летняя занятость учащихся школ города в период действия режима полной самоизоляции будет организована в режиме онлайн. Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно.

© «Вечерние ведомости»