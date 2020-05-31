В Пермском крае коэффициент заражаемости коронавирусом третий день превышает норму

12:51 | 1.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 35 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно (летальный исход наступил не от COVID-19).



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1782.



Ежесуточный прирост больных составил 4% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на 1 июня составляет 1,41 (на 31 мая - 1,27). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 68 новых инфицированных - 26 мужчин, 37 женщин, 5 детей (1 мальчик и 4 девочки). Младше 45 лет – 23 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



Также из новых инфицированных зафиксирован один летальный исход. У пациента 40 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Смерть наступила от сопутствующих заболеваний. Таким образом, на 1 июня зафиксировано 23 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 36 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.

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