Пермь: новости дня
12:47 | 1.06.2020
В Перми завершается ремонт участка улицы Петропавловской по нацпроекту
В Перми еще в начале апреля были развернуты работы на ряде объектов, которые ремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из федерального и краевого бюджетов городу выделено 600,9 млн рублей. Самые крупные объекты этого года: улицы Подлесная, КИМ, Калинина, Новогайвинская. Ремонт всех дорог по нацпроекту подразумевает комплексный подход.
Как сообщили в администрации Ленинского района, на улице Петропавловской от улицы Крисанова до улицы Попова будут отремонтированы заезды, парковки, проезжая часть. На прошлой неделе подрядчик завершил работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Попова до улицы Борчанинова. Осталось завершить работы на газонной части и установить ограждение. После этого начнется ремонт участка улицы Петропавловской от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
Сейчас также ведутся работы на улице Монастырской от улицы Попова до улицы Крисанова – здесь обновляют асфальт и ремонтируют тротуар. Также подрядчик посеет газон, установит урны для сбора мусора, заменит люки на проезжей части, нанесет дорожную разметку на обновленную проезжую часть. На улице Окулова на участке от улицы Попова до улицы Крисанова ремонтируют проезжую часть и тротуар, устанавливают бортовой камень.
Кроме того, в рамках проекта администрации Перми «Малые дела» ведутся работы по ремонту улицы Пермской на участке от улицы 25 Октября до улицы Сибирской. Здесь обновят асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуаре, установят ограждения, светильники, урны для сбора мусора, нанесут разметку на проезжую часть.
Срок окончания всех работ – октябрь 2020 года. Условия контракта предполагают, что в случае обнаружения дефектов и недостатков в рамках гарантийного срока подрядчик устраняет их за свой счет.
Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.
© «Вечерние ведомости»
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