В Пермском крае зафиксировано 69 случаев коронавируса

12:40 | 1.06.2020

На 1 июня за сутки в регионе подтверждено 69 случаев COVID-19, всего их стало 1782.



Выписаны из больниц четыре пациента, всего выздоровели 943 человека. Один человек умер – коронавирус стал причиной смерти женщины 1971 года рождения.



В России за сутки выявлено 9035 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии инфицированы 414 878 человек.

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