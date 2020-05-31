В Перми ожидается потепление

12:32 | 1.06.2020

Сейчас в столице Прикамья 7 градусов, пасмурно. Сегодня, 1 июня, днем в Перми ожидается около 8°C, дождь.



Завтра потеплеет до 16°C. В среду, 3 июня, столбик термометра поднимется до 17°C. В четверг будет 19°C, а в пятницу воздух прогреется до 20°C. В выходные, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.

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