В Перми на улице Карпинского начали расширять проезжую часть с 8 до 17 метров

13:57 | 29.05.2020

Все подготовительные работы окончены, подрядчик приступил к устройству коммуникаций на участке от улицы Свиязева до улицы Советской Армии. Основной объем работ на объекте планируется провести уже в этом году.



Реконструкция улицы Карпинского – это масштабный проект, который городские власти начали реализовывать в этом году. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Введение режима самоизоляции позволило приступить к работам раньше поставленных сроков. На данный момент все подготовительные работы окончены, подрядчик приступил к устройству коммуникаций на участке от улицы Свиязева до улицы Советской Армии.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», работы начались со стороны улицы Советской Армии. Сейчас на объекте уже размещен строительный городок, установлены временные знаки и устроены объездные дороги, произведена шурфовка всех коммуникаций и согласование земляных работ с собственниками сетей. Теперь подрядчик приступил к работам по уширению проезжей части – демонтажу старого асфальта, колодцев, а также уборке грунта, после этого на участке начнется прокладка коммуникаций. Сейчас ширина существующей улицы Карпинского составляет 7,5-8 метров, после выполнения работ по реконструкции будет организовано полноценное четырехполосное движение, ширина проезжей части составит 17 метров, в том числе с организованными полосами для движения общественного транспорта шириной по 4,5 метра.



Напомним, что в связи с ремонтными работами до 30 октября здесь временно ограничено движение всех видов транспорта от улицы Свиязева до улицы Советской Армии. Движение осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении.



В результате реконструкции будет выполнено расширение до 4 полос движения, а также строительство круговой развязки улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской. В ходе подготовительных работ было проведено обследование деревьев и кустарников, которые попадают в зону производства работ, составлены акты. Будут выполнены компенсационные посадки. Проект реконструкции предполагает высадку в 2021 году 96 елей колючих, 123 яблонь лесных, 81 груш лесных, 66 яблонь Недзвецкого, а также несколько тысяч кустарников – боярышника колючего, рябины черноплодной и спирей. Срок выполнения работ – 2021 год, но основной их объем планируется провести в этом году.



В этом году городским властям вновь предстоит обновить около 1 миллиона кв. метров дорожного покрытия, в том числе 14 объектов будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 11 – по проекту администрации Перми «Малые дела». Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 67,7% до 85% к 2024 году.

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