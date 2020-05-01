1 июня в Перми будет запрещена продажа спиртного

13:01 | 29.05.2020

В понедельник, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. В этот день, в соответствии с постановлением краевого правительства, запрещена розничная продажа алкоголя.



Нарушение этого ограничения повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа размером от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических – от 30 до 40 тысяч.

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