В Перми введен в эксплуатацию проблемный объект по ул. Куйбышева, 109а

12:52 | 29.05.2020

Бывший долгострой по ул. Куйбышева, 109а введен в эксплуатацию. Помещения будут переданы 218 дольщикам. Достройку контролировал минстрой Пермского края. Объект находился под надзором Инспекции госстройнадзора, выдано заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям.



Первоначально сдать 16-этажное здание в эксплуатацию планировалось в сентябре 2018 года. Застройщик «Трест № 14» нарушил этот срок более чем на шесть месяцев. При этом компания имела обязательства по передаче помещений дольщикам – было заключено 218 договоров участия в долевом строительстве.



Отметим, что этот жилой дом не входил в Единый реестр проблемных объектов, так как помещения в нем имеют статус апартаментов, а не квартир. Между тем, договоры долевого участия были заключены, в том числе, с физическими лицами, которые планировали проживать здесь. Для защиты прав дольщиков минстрой взял объект на контроль.



В Едином реестре проблемных объектов числится 58 домов Пермского края. Напомним, в отношении 43 объектов в Федеральный фонд защиты прав граждан-участников строительства направлены ходатайства о восстановлении прав дольщиков по достройке или выплате компенсаций. Согласно федеральному закону, ходатайства направлены только в отношении тех объектов, застройщики которых признаны банкротами.

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