Ежесуточный прирост больных в Пермском крае – 3,1%

12:48 | 29.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 47 новых случаев заражения COVID-19: 25 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 19 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая зафиксировано посмертно (летальный исход наступил не от COVID-19).



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1586.



Ежесуточный прирост больных составил 3,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни уже неделю меньше 1 (на сегодня он составляет 0,96).



Из 44 новых инфицированных - 25 мужчин, 17 женщин, 2 ребёнка (1 мальчик и 1 девочка). Младше 45 лет – 20 человек, 17 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



Также из новых инфицированных зафиксировано 3 летальных исхода. У пациентов 95, 82 и 80 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти - сопутствующие заболевания. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксирован 21 летальный исход пациентов от COVID-19. Еще 35 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.

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