В Прикамье расширят категории граждан, которые могут получить субсидию при переселении из аварийного жилья

12:44 | 29.05.2020

Теперь получить субсидию для приобретения самостоятельно выбранного жилья смогут граждане, переселяемые в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ранее такая возможность была только у тех, кто переселялся в рамках региональной программы. При этом большая часть аварийного жилья в регионе расселяется именно по нацпроекту. Соответствующее постановление подписано правительством Пермского края.



В декабре 2019 года по инициативе правительства Пермского края в Жилищный кодекс РФ включена норма о предоставлении субсидий собственникам аварийного жилья. Край сохраняет возможность получения субсидий и для нанимателей, расселяемых по региональному проекту. Таким образом, претендовать на получение субсидии могут собственники, переселяемые как рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», так и в рамках региональной программы, и наниматели помещений, переселяемые по регпроекту.



Механизм предоставления субсидии действует в рамках реализации регионального проекта с 2018 года. Практика показала, что этот способ переселения востребован у граждан. Его преимущества в том, что человек самостоятельно выбирает жилье на территории Пермского края. Благоустроенное жилое помещение может располагаться в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию, в жилом доме или в строящемся многоквартирном доме при условии, что строительство осуществляется с использованием счетов эскроу.



Отметим, что субсидия может быть направлена не только на оплату приобретаемого жилого помещения, но и на оплату разницы стоимости жилого помещения, предоставляемого по договору мены.



Напомним, в 2019 году в Пермском крае было расселено 83,53 тыс. кв. метров аварийного жилья. Это почти на 250% больше плановых показателей. В благоустроенные помещения переехали 5137 чел., больше половины из них смогли сделать это на год раньше предполагаемого срока.

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