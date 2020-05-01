В Прикамье выявлено еще 47 случаев коронавируса

12:39 | 29.05.2020

На 29 мая за сутки в регионе подтверждено 47 новых случаев COVID-19, всего их стало 1586.



Выписаны 47 выздоровевших, всего излечился от инфекции 871 человек. Один человек умер – у 79-летней женщины было тяжелое сопутствующее онкологическое заболевание, которое и стало основной причиной смерти.



В России за сутки зафиксировано 8572 случая коронавируса, общее количество заболевших достигло 387 623.

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