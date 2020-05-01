За выходные в Перми похолодает

12:31 | 29.05.2020

Сейчас в столице Прикамья 20 градусов, переменная облачность. Сегодня, 29 мая, днем в Перми будет 21°C.



Завтра столбик термометра покажет 18°C, возможен дождь. В воскресенье, 31 мая, ожидается 17°C, будет пасмурно. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет 14°C.

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