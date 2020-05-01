Депутат Госдумы Игорь Сапко поддержал поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе

17:47 | 28.05.2020

Поправки призваны защитить права сотрудников, работающих удаленно. Соответствующие изменения подготовили в Государственной Думе депутаты от «Единой России». Сейчас экспертную оценку документу дают в Российском союзе предпринимателей и промышленников и Федерации независимых профсоюзов России.



Планируется определить понятие дистанционной работы и ее основные характеристики — выполнение обязанностей вне офиса и взаимодействие с работодателем через интернет.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко поддерживает закрепление в Трудовом кодексе удаленного режима работы, считает его правильным и своевременным. «Мы эту инициативу уже неоднократно обсуждали и в рамках фракции «Единой России», и на площадке нашего комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Совершенно объективно считаю, что эта инициатива важная, изменения в Трудовой кодекс РФ в рамках этого предложения абсолютно правильные. Неоднократно мы эту тему поднимали, в том числе и в формате дистанционного общения с профсоюзами, и в частности в моем Пермском крае. Считаю, что это вполне оправдано и востребовано, исходя из реалий сегодняшнего времени. Я глубоко убежден, что определенные изменения, связанные с сегодняшней ситуацией, будут присутствовать и после окончания пандемии. Наша жизнь станет другой, поэтому и в части трудового законодательства нужно вносить коррективы. Работодатель, конечно, сам будет устанавливать условия, исходя из конкретной ситуации в бизнесе, но такую возможность мы должны предусмотреть», — подчеркнул Сапко.



Он также сообщил, что внесение поправок в Трудовой кодекс запланировано на июнь.

© «Вечерние ведомости»