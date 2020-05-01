Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» пройдет в формате онлайн

17:33 | 28.05.2020

Видеозаписи всех концертов Х Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» будут показаны на сайте Пермской филармонии с 1 по 5 июня.



Вот уже десять лет Пермская филармония при поддержке министерства культуры Пермского края в первый месяц лета приглашает своих слушателей на интернациональный музыкальный форум. И в этом году, несмотря на режим самоизоляции и пандемию, филармония остается верна себе.



Юбилейный фестиваль состоялся в краевой филармонии в июне 2019 года в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» при поддержке Министерства культуры РФ.



Директор Пермской филармонии Галина Кокоулина:



- За десять лет существования фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» состоялись более 55 концертов. В общей сложности свидетелями уникальных программ стали более 50 000 слушателей. Благодаря фестивалю и лично Маэстро прикамская публика смогла оценить новые, неожиданные грани таланта самых именитых звёзд мирового исполнительского искусства и многих молодых исполнителей, чьи имена спустя годы стали известны всему миру. Я благодарна Владимиру Теодоровичу за то, что дважды в истории фестиваля пермяки стали свидетелями беспрецедентных оперных гала-концертов на городской эспланаде и очень надеюсь, что в следующее десятилетие существования фестиваля этот опыт будет успешно повторен. А пока мы приглашаем всех, кому не довелось в прошлом году попасть на фестиваль, присоединиться к многочисленной армии поклонников Маэстро и его блистательных музыкантов. А тех, кто побывал на нем, вспомнить волшебные мгновения приобщения к таинству музыки.



Традиционный и неизменный участник фестиваля - Национальный филармонический оркестр России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова.



1 июня – трансляция открытия фестиваля. Прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер. Исполнители — солистка Большого театра России Екатерина Морозова (сопрано) и солист театра «Новая опера» им. Е. Колобова Алексей Неклюдов (тенор).



2 июня будет показан второй день фестиваля. На сцену Большого зала филармонии выйдут НФОР и виртуозный пианист Андрей Коробейников.



3 июня - трансляция особого события в программе фестиваля. Владимир Спиваков сменит дирижерскую палочку на скрипку и исполнит с оркестром «Концерт для скрипки ми минор» А. Вивальди. Следующий пункт программы - «Коронационная месса» До мажор В.-А. Моцарта. Ядро ансамбля – НФОР и Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Российского телерадиоцентра под управлением Льва Конторовича. Филигранной тонкости письму сочинения придадут четыре солиста ведущих столичных театров.



4 июня филармония приглашает на четвертый день фестиваля - гала-концерт НФОР и победителей III Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева – 2019. Солисты - обладатель Гран-при 18-летний Валентин Малинин и обладатель премии «Достижение» 16-летний Роман Борисов.



5 июня - закрытие юбилейного фестиваля. Впервые в его истории Маэстро Владимир Спиваков и НФОР представят джазовую программу с участием выдающегося российского трубача и телеведущего Вадима Эйленкрига и его группы Eilenkrig Crew.



Показ фестиваля пройдет на сайте Пермской филармонии http://filarmonia.online/ в рамках проекта #КультурныйКарантин, начало в 19.00 по пермскому времени.

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