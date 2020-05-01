С 1 июня жителей Краснокамска подключат к новому водоводу

15:00 | 28.05.2020

В ближайшие выходные, 30 и 31 мая, состоится подключение нового водовода по ул. Кировоградской в Перми к действующей сети водоснабжения. Водовод построен по национальному проекту «Чистая вода», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Запуск в работу второй нитки водовода повысит надежность водоснабжения Закамска и Краснокамска.



Новая ветка питающего водовода проложена по ул. Кировоградской в Кировском районе Перми на участке между улицами Сысольской и Липатова. Протяженность объекта составила более 4 км. Для присоединения нового участка к действующему водоводу подрядчику придется провести временное отключение воды. С 9 утра 30 мая до 9 утра 31 мая будет произведено отключение транзитного участка водовода Гайва – Закамск. На время работ возможны пониженное давление и перебои водоснабжения в м/р Закамск и Крым.



«Жители Краснокамска уже давно испытывают проблемы с качеством питьевой воды. Мы задействуем средства из бюджетов всех уровней, включая деньги национального проекта, чтобы системно решить застарелую проблему. Весь комплекс работ позволит обеспечить жителей Краснокамска водой от Чусовских очистных сооружений. Краснокамск вынужден был получать воду от водозабора ЦБК «Кама». Ее качество оставляет желать лучшего», – отмечал ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин.



Средства на строительство нового водовода Пермский край получил в рамках национального проекта «Чистая вода», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Общий объем федерального финансирования – около 190 млн руб. Из краевого бюджета в течение 2019-2021 годов Краснокамск получит около 140 млн руб. Еще более 100 млн на «замену трубопроводов» заложено в инвестиционной программе МУП «Водоканал». На эти средства в городе будут реконструированы свыше 30 км распределительных сетей.



Весь комплекс работ позволит подготовить городские сети Краснокамска к приему качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС). В результате 57 тыс. жителей Краснокамска будут получать качественную водопроводную воду.



С 9:00 30 мая до 9 утра 31 мая перебои с водой будут в Перми в домах по улицам 4-й Пятилетки, Ардатовской, Богдана Хмельницкого, Дубовской, Закамской, Кировоградской, Ласьвинской, Липатова, Магистральной, Новоржевской, Онежской, Охотников, Петрозаводской, Победы, Полтавской, Сивашской, Химградской, Чебоксарской, Яранской.

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