Пермь: новости дня
13:48 | 28.05.2020
Глава Прикамья поблагодарил волонтеров за помощь старшему поколению
Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что именно молодежь помогает поддержать жителей региона старшего поколения в период самоизоляции. Он напомнил, что обычно в Прикамье школьникам и студентам предлагались различные формы летней занятости, например, волонтерство, трудовая занятость, форумы, культурные мероприятия, однако ситуация с коронавирусом внесла коррективы, но нужно предложить ребятам занятия на лето. Дмитрий Махонин поблагодарил волонтеров: «В крае по сравнению с прошлым годом резко (на 6 тысяч) выросло число волонтеров. Сейчас их в регионе примерно 20 тысяч человек. Именно они стали той опорой, которая помогла нам поддержать пожилых людей во время самоизоляции. Волонтеры помогают нам доставлять продукты и лекарственные средства, дают внимание, общение и заботу, которая нужна пожилым. Это дорогого стоит».
Вопросы занятости молодежи, социальной адаптации молодых людей входят в число приоритетных задач государственного развития и основной целью реализации нацпроекта «Образование».
Руководитель краевого Агентства по туризму и молодежной политике Юлия Ветошкина рассказала, что в апреле среди молодежи Прикамья был проведен опрос с целью составления эмоционального портрета в период пандемии и после снятия ограничительных мер. «На основании результатов опроса и с учетом поэтапного выхода из ограничительного режима разработан план вариативной занятости, предполагающий постепенное вовлечение молодежи в волонтерское, познавательное, трудовое и досуговое направления, – пояснила Юлия Ветошкина. – Виды и форматы занятости будут напрямую зависеть от объема ограничений в определенный период времени».
Летом волонтерская деятельность в Пермском крае будет направлена на помощь жителям региона при пандемии коронавируса, просветительскую работу в сфере профилактики правонарушений в молодежной среде, участие в проведении культурно-досуговых мероприятий, благоустройство и озеленение территорий, работу в приютах для животных.
На познавательную занятость нацелена обширная форумная кампания. Молодые люди смогут пройти обучение в рамках форумов, обсудить с единомышленниками интересующие вопросы, поучаствовать в разработке новых проектов и вариантов решения актуальных проблем, а также получить гранты на реализацию своих проектных инициатив. При этом молодежь сама организует различные общественно значимые акции.
Трудовую занятость студенческой аудитории обеспечивает региональное отделение Российских студенческих отрядов, которое насчитывает 3250 бойцов. Сейчас в Прикамье действует 100 студенческих отрядов. «Их работа высоко оценивается на уровне Федерации, и мы этим гордимся, – подчеркнула Юлия Ветошкина. – В этом году важно трудоустроить как можно большее число ребят именно на территории Пермского края. Сегодня в формировании трудовой занятости принимают участие не только работодатели и региональное отделение, но и органы власти. И их роль в этом процессе должна быть увеличена».
Отметим, в регионе действует межведомственная рабочая группа под руководством заместителя председателя краевого правительства Антона Клепикова. Совместными усилиями внедрен механизм прохождения льготного медосмотра для трудоустройства бойцов студотрядов.
Как рассказал командир студенческих отрядов Пермского края Алексей Блюмин, в этом году при поддержке краевого Агентства по туризму и молодежной политике и департамента культуры и молодежной политики администрации Перми 935 бойцов студотрядов Пермского края традиционно прошли профессиональную подготовку по различным специальностям. Пандемия сказалась и на деятельности студотрядов, отметил Алексей Блюмин: «В сложившихся эпидемиологических условиях часть студенческих отрядов осталась или может остаться без работы, а это более тысячи человек. Например, не востребованы этим летом более 550 бойцов студенческих отрядов проводников. В настоящий момент мы проводим процедуры по переквалификации ребят на другие направления, например, педагогическое, строительное, сельскохозяйственное, сервисное».
© «Вечерние ведомости»
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