Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 2,9%

12:53 | 28.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 44 новых случая заражения COVID-19: 18 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 23 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая зафиксировано посмертно (летальный исход наступил не от COVID-19).



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1539.



Ежесуточный прирост больных составил 2,9% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни шестой день подряд меньше 1 (на сегодня он составляет 0,91).



Из 41 нового инфицированного - 15 мужчин, 23 женщины, 3 ребёнка (2 мальчика и 1 девочка). Младше 45 лет – 18 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



Также из новых инфицированных зафиксированы 3 летальных исхода. У пациентов 24, 39 и 83 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти - сопутствующие заболевания. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксирован 21 летальный исход пациентов от COVID-19. 31 случай смерти инфицированных - не от COVID-19.

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