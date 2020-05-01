Пермь: новости дня
12:47 | 28.05.2020
В Пермском крае сдана первая в этом году дорога, отремонтированная по нацпроекту
Проезд по Героев Хасана - первая в Пермском крае дорога, отремонтированная в 2020 году по нацпроекту. Муниципальный контракт с подрядчиком был заключен в феврале 2020 года. Строители заменили асфальтобетонное покрытие, установили бортовой камень, заасфальтировали тротуар, нанесли разметку. Цена контракта составила 2,6 млн рублей.
Подрядчик приступил к работам раньше обычного, благодаря чему ремонт проезда был завершен раньше на пять месяцев. Оперативно провести работы позволило снижение автомобильного и пешеходного трафика из-за самоизоляции граждан (по контракту срок сдачи был обозначен до 31 октября).
В этом году в Перми по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи квадратных метров. Всего в городе в 2020 году будет обновлен 1 млн квадратных метров дорожного покрытия.
Напомним, в 2020 году в Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать 35 дорожных объектов: 30 местных и 5 региональных, среди которых, например, завершение строительства Восточного обхода г. Перми на участке с 4 по 9 км, ремонт трассы Пермь - Березники и другие. Финансирование составит более 2,0 млрд рублей из федерального, регионального и местных бюджетов. Планируется довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,6% к протяженности дорог 2017 года, долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6%.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:48 | 28.05.2020
Депутаты свердловского Заксобрания дадут губернатору право ограничивать продажу алкоголя
16:02 | 28.05.2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего пятилетнего мальчика
15:54 | 28.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге упал до 0.8 балла
15:19 | 28.05.2020
Опубликованы особенности проведения ЕГЭ-2020
15:00 | 28.05.2020
С 1 июня жителей Краснокамска подключат к новому водоводу
14:52 | 28.05.2020
250 жителей Асбеста остались без света
14:30 | 28.05.2020
Свердловский губернатор поручил начать подготовку к Параду Победы
14:07 | 28.05.2020
В Екатеринбурге продолжили благоустройство сквера на Шейнкмана
13:48 | 28.05.2020
Глава Прикамья поблагодарил волонтеров за помощь старшему поколению
13:45 | 28.05.2020
Прокуратура проверяет сообщение о возможной массовой гибели рыбы в Исети
13:16 | 28.05.2020
Средний Урал вышел на пятое место по количеству случаев коронавируса
12:58 | 28.05.2020
В России коронавирусом заражены почти 380 тысяч человек
12:53 | 28.05.2020
Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 2,9%
12:51 | 28.05.2020
Врачи Свердловской области вылечили от Covid-19 ещё 127 человек
12:45 | 28.05.2020
На Среднем Урале скончались 23 пациента с коронавирусом
12:41 | 28.05.2020
В Перми началась перекладка теплосети на улице Солдатова
12:40 | 28.05.2020
В Пермском крае зафиксировано 44 случая COVID-19
12:24 | 28.05.2020
КХЛ объявила дату начала сезона 2020/2021
12:24 | 28.05.2020
Пособия по безработице в Пермском крае продолжат выдавать до 1 октября
12:16 | 28.05.2020
В Прикамье одобрены изменения в выборное законодательство
12:10 | 28.05.2020
Уральца приговорили к лишению свободы за то, что он пришёл в чужую квартиру посмотреть, как живут люди
12:07 | 28.05.2020
В Кировском районе Перми проводятся гидравлические испытания теплосетей
11:19 | 28.05.2020
В Екатеринбурге вопрос расширения дороги в Солнечный вынесут на общественные обсуждения
10:53 | 28.05.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург полностью перекроют движение
10:32 | 28.05.2020
Уральский боец Пётр Ян проведёт титульный бой с Жозе Альдо
10:16 | 28.05.2020
В Екатеринбурге охранника автоцентра обвиняют в краже
09:59 | 28.05.2020
В Верхней Салде пропала женщина
09:33 | 28.05.2020
В России часть заражённых Covid-19 не будут включены в общую статистику
09:16 | 28.05.2020
В Екатеринбург доставили застрявших в Армении россиян