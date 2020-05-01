В Пермском крае сдана первая в этом году дорога, отремонтированная по нацпроекту

12:47 | 28.05.2020

В Перми с опережением сроков завершен ремонт внутриквартального проезда от улицы Героев Хасана до производственного корпуса по улице Героев Хасана, 68а/1. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Проезд по Героев Хасана - первая в Пермском крае дорога, отремонтированная в 2020 году по нацпроекту. Муниципальный контракт с подрядчиком был заключен в феврале 2020 года. Строители заменили асфальтобетонное покрытие, установили бортовой камень, заасфальтировали тротуар, нанесли разметку. Цена контракта составила 2,6 млн рублей.



Подрядчик приступил к работам раньше обычного, благодаря чему ремонт проезда был завершен раньше на пять месяцев. Оперативно провести работы позволило снижение автомобильного и пешеходного трафика из-за самоизоляции граждан (по контракту срок сдачи был обозначен до 31 октября).



В этом году в Перми по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи квадратных метров. Всего в городе в 2020 году будет обновлен 1 млн квадратных метров дорожного покрытия.



Напомним, в 2020 году в Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать 35 дорожных объектов: 30 местных и 5 региональных, среди которых, например, завершение строительства Восточного обхода г. Перми на участке с 4 по 9 км, ремонт трассы Пермь - Березники и другие. Финансирование составит более 2,0 млрд рублей из федерального, регионального и местных бюджетов. Планируется довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,6% к протяженности дорог 2017 года, долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6%.

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