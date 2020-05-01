В Перми началась перекладка теплосети на улице Солдатова

12:41 | 28.05.2020

От участка магистрали на этом участке зависит надежная подача отопления и горячей воды почти в 100 многоквартирных домов Свердловского района. Работы ведутся на проезжей части и тротуаре.



ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») начинает перекладку тепловых сетей на улице Солдатова. Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры микрорайона Крохалева к отопительному сезону 2020-2021 годов.



В ресурсоснабжающей организации пояснили, что от участка магистрали на улице Солдатова зависит надежная подача отопления и горячей воды почти в 100 многоквартирных домов Свердловского района. В итоге будет уложено 254 метра трубопровода.



Работы ведутся на проезжей части и тротуаре. Место ремонтных работ ограждено в соответствии с требованиями безопасности, для информирования жителей размещены паспорт объекта и информационные аншлаги.



Сейчас на улице Солдатова проводятся следующие работы: демонтаж трубы, чистка канала, монтаж оборудования в павильоне П-763-10. Полностью техническое перевооружение тепломагистрали завершится в конце июня.



- Несмотря на режим самоизоляции, который затронул по срокам старт ремонтной кампании, энергетики продолжают вести подготовку к следующему отопительному сезону. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Наша задача – подготовить городские теплосети к зиме, - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.



В межсезонье также проходят перекладки теплосетей на улицах Газеты Звезда, Революции и Островского. Запланировано техническое перевооружение тепломагистралей на улице Чайковского и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в Перми будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.



Энергетики приносят жителям извинения за временные неудобства и напоминают, что от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.

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