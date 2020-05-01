В Пермском крае зафиксировано 44 случая COVID-19

12:40 | 28.05.2020

На 28 мая за сутки в регионе выявлено 44 случая коронавирусной инфекции, всего заболевших с начала пандемии – 1539.



Из больниц выписаны еще 28 человек. Общее число излечившихся от COVID-19 в Прикамье достигло 824.



В России за сутки подтвержден 8371 случай коронавируса, из них 2054 – в Москве. Всего в стране зафиксирован 379 051 случай заболевания.

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