В Прикамье первый в России цифровой госслужащий проверяет температуру посетителей

12:35 | 28.05.2020

Функциональность робота-консьержа в здании правительства Пермского края расширили в связи с введенным режимом самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Правительство региона продолжает работу, соблюдая все новые меры по профилактике COVID-19, в том числе обязательное измерение температуры.



– С начала 2020 года первый в России цифровой госслужащий начал проводить консультации жителям региона, выдавать пропуска и записывать на приём в здании правительства Пермского края. Всего роботом выдано более 300 пропусков, практически половина всех выданных пропусков по заявкам. Мы понимаем, что для посетителей государственного учреждения важны скорость и безопасность. Робот выдаёт пропуск знакомому гостю за 6 секунд, а новому гостю за 20, в то время как администратору на ресепшне понадобится на это больше минуты. Также в связи с новой эпидемиологической ситуацией с 12 мая этот робот измеряет температуру тела посетителей. Это можно сделать в том числе и бесконтактно, – отметил Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края.



Бесконтактный термометр установлен в «голову» промобота. Для измерения температуры посетителю необходимо приблизиться на расстояние 30 см. Робот произносит результат измерения и показывает его на экране. На само измерение необходимо не более 5 секунд.



– Работа в условиях пандемии должна соответствовать новым требованиям. Уже работающего робота, который выдает пропуски посетителям администрации, мы оснастили бесконтактным термометром для измерения температуры. Робот заменяет здесь человека с термометром – промобот делает это быстрее и надёжнее, – рассказал председатель совета директоров «Промобот» Алексей Южаков.



Робот-чиновник в здании правительства Прикамья появился в январе 2020 года. Он помогает посетителям получить доступ в здание. Гостю достаточно приложить паспорт к сканеру — робот за несколько секунд проверит подлинность документа и наличие записи посетителя на приём. Если всё прошло успешно, робот выдаст пропуск. Если информации о записи нет – он поможет записаться и сам свяжется с приёмной, чтобы уточнить, действительно ли там ждут посетителя.

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