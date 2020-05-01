Пособия по безработице в Пермском крае продолжат выдавать до 1 октября

12:24 | 28.05.2020

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о продлении выплаты пособий по безработице до 1 октября. Речь идет о пособиях для тех, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться в трехмесячный срок.



Глава государства уточнил, что гражданину, у которого срок выплаты пособия по безработице истек, достаточно будет обратиться с заявлением в службу занятости.



По информации минсоцразвития Прикамья, в регионе почти 11 тысяч человек, которые получают пособие по причине потери работы после 1 марта.

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