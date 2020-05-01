В Прикамье одобрены изменения в выборное законодательство

12:16 | 28.05.2020

Принятыми на внеочередном пленарном заседании 28 мая законопроектами уточняется ряд федеральных изменений в законодательство Пермского края о выборах и референдумах.



Верхняя и нижняя палаты Федерального Собрания РФ в мае этого года одобрили поправки в Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Изменения предполагают, в том числе, возможность сбора подписей избирателей с использованием портала «Госуслуги».



Законопроектом «О внесении изменений в Закон «О выборах губернатора Пермского края» устанавливается возможность сбора подписей избирателей через государственную информационную систему. При этом с помощью портала «Госуслуги» должны собираться не более 25% от подписей, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов, а для исключения ошибок при подготовке подписных листов избирательной комиссии предлагается утверждать их образец.



Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» вносит корректировки в 9 краевых законов, касающихся выборов.



В оба законопроекта вошли нормы, которые предусматривают уменьшение количества недостоверных подписей до 5% в основаниях для отказа в регистрации кандидата на выборы и расширяют перечень оснований для голосования отдельных групп граждан вне помещения по уважительным причинам.



Кроме того, лишаются права быть избранными граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.



Также депутаты одобрили изменения в графике пленарных заседаний. Проектом постановления переносится дата пленарного заседания с 4 на 11 июня 2020 года. Перенос заседания связан со сроками принятия изменений в выборное законодательство и назначением даты выборов губернатора Пермского края.

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