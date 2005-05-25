В Кировском районе Перми проводятся гидравлические испытания теплосетей

12:07 | 28.05.2020

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») продолжают плановые гидравлические испытания теплосетей. В Перми «опрессовки» с 25 мая проводятся в Кировском районе. С этой даты теплоэнергетики начали проверку теплопроводов, по которым теплоноситель поступает в 137 зданий.



Гидравлические испытания: 25.05-05.06



ул. Адмирала Ушакова, 32, 32/1, 32/2, 36, 49, 53, 55, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 59/2, 59/3, 76;



ул. Калинина, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30а, 32а, 36, 45, 47, 39, 41, 42, 43, 46;



ул. Танцорова, 7, 11, 14, 17, 25, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 44, 48, 50;



ул. Нижнекурьинская, 4, 8, 10, 11а, 12;



ул. Капитанская, 12;



ул. Каляева, 11, 11/1, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 35, 35а;



ул. Водников, 27а, 29а, 31а, 65, 65а, 83;



ул. Волгодонская, 5, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2;



ул. Батумская, 8;



ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 40;



ул. 5-я Каховская, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 10, 10а;



ул. Капитанская, 4, 21, 22;



ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;



ул. Туапсинская, 20;



ул. Теплоходная, 14, 14а.



Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.



«В период летних ремонтов напоминаем горожанам о необходимости быть особенно внимательными возле тепловых сетей. Не приближайтесь к местам проведения работ, не проезжайте на автомобиле через разливы воды. Родителям и учителям рекомендуется напомнить детям: опасно играть там, где идут работы по «опрессовке» теплосетей! Соблюдение таких правил поможет вам сохранить жизнь и здоровье», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.



В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

© «Вечерние ведомости»