Житель Прикамья получил пожизненное за убийство двух девушек

20:53 | 27.05.2020

Суд вынес приговор неоднократно судимому за хищения жителю Соликамска. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, мужчина признан виновным в убийстве двух лиц и краже.



В июле и октябре 2018 года на малолюдном пустыре в Соликамске обвиняемый убил двух малознакомых ему молодых девушек. Жертвы получили множественные удары ножом. После убийства злоумышленник похищал мобильные телефоны потерпевших.



Более полугода преступления, совершенные в условиях неочевидности, оставались нераскрытыми. Останки одной девушки нашли в декабре 2018 года, второй – в августе 2019-го. Чтобы выяснить, что происходило перед убийствами, потребовалось установить и допросить десятки свидетелей из круга общения погибших, проверить соцсети и технические устройства девушек. В итоге злоумышленник был установлен и задержан, а затем заключен под стражу на время следствия.



Суд приговорил осужденного к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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