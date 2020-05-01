Пермь: новости дня
18:03 | 27.05.2020
Нацпроект поможет 500 жителям Прикамья открыть собственный бизнес
По итогам программы каждый из участников создаст бизнес-план и защитит его перед конкурсной комиссией. Авторы самых перспективных проектов получат от Центра занятости населения стартовое финансирование. Для каждого проекта предусмотрено более 100 тыс. рублей.
В проекте уже участвуют больше сотни человек. До конца июня начинающими предпринимателями смогут стать еще 400 временно безработных и малоимущих жителей региона. На бесплатных вебинарах эксперты Западно-Уральского института экономики и права помогут рассчитать объем необходимых для запуска бизнеса ресурсов, правильно запустить бизнес-процессы с точки зрения законодательства, создать стратегию предприятия и начать делать первые шаги к монетизации своих идей.
«Эта программа для тех, кто попал в сложную ситуацию и встал на учет в центр занятости. Если есть идея, но нет знаний, навыков и начального капитала для ее реализации – мы постараемся помочь. Это возможность выйти из кризиса и сделать первые шаги к созданию своего дела», – говорит руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.
Заинтересованные жители Прикамья еще могут стать участниками проекта. Для этого нужно пройти онлайн-регистрацию (https://chastnoe-obrazovate-event.timepad.ru/event/1317105/) и попасть на один из установочных вебинаров, которые пройдут 27 мая и 3, 10 и 17 июня.
Программа реализуется бесплатно при поддержке министерства социального развития Пермского края, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. К 2024 году центр «Мой бизнес» должен охватить 10% субъектов МСП, а количество субъектов МСП и самозанятых, получивших поддержку, должно составить 6,5 тысячи.
Напомним, в Пермском крае функционирует интерактивный Навигатор по мерам поддержки индивидуальных предпринимателей и бизнеса. Сервис разработан в помощь самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Чтобы получить персонализированный ответ по мерам поддержки и льготам, необходимо ответить на вопросы об организационно-правовой форме деятельности и параметрах бизнеса. Также Навигатор даст ответ по непосредственному исполнителю мер поддержки – в какое ведомство необходимо направить заявление (если оно требуется), в какой форме и в какие сроки заявитель может воспользоваться льготой, субсидией или выплатой.
Также для посетителей нового онлайн-ресурса предусмотрена справочная информация в формате ответов на часто задаваемые вопросы. Кроме этого, пользователи Навигатора смогут в онлайн-режиме задать свои вопросы экспертам.
© «Вечерние ведомости»
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