Нацпроект поможет 500 жителям Прикамья открыть собственный бизнес

18:03 | 27.05.2020

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и Центр занятости населения Пермского края открыли образовательную программу по основам предпринимательства «Начни свое дело» для соискателей, живущих в Пермском крае.



По итогам программы каждый из участников создаст бизнес-план и защитит его перед конкурсной комиссией. Авторы самых перспективных проектов получат от Центра занятости населения стартовое финансирование. Для каждого проекта предусмотрено более 100 тыс. рублей.



В проекте уже участвуют больше сотни человек. До конца июня начинающими предпринимателями смогут стать еще 400 временно безработных и малоимущих жителей региона. На бесплатных вебинарах эксперты Западно-Уральского института экономики и права помогут рассчитать объем необходимых для запуска бизнеса ресурсов, правильно запустить бизнес-процессы с точки зрения законодательства, создать стратегию предприятия и начать делать первые шаги к монетизации своих идей.



«Эта программа для тех, кто попал в сложную ситуацию и встал на учет в центр занятости. Если есть идея, но нет знаний, навыков и начального капитала для ее реализации – мы постараемся помочь. Это возможность выйти из кризиса и сделать первые шаги к созданию своего дела», – говорит руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.



Заинтересованные жители Прикамья еще могут стать участниками проекта. Для этого нужно пройти онлайн-регистрацию (https://chastnoe-obrazovate-event.timepad.ru/event/1317105/) и попасть на один из установочных вебинаров, которые пройдут 27 мая и 3, 10 и 17 июня.



Программа реализуется бесплатно при поддержке министерства социального развития Пермского края, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. К 2024 году центр «Мой бизнес» должен охватить 10% субъектов МСП, а количество субъектов МСП и самозанятых, получивших поддержку, должно составить 6,5 тысячи.



Напомним, в Пермском крае функционирует интерактивный Навигатор по мерам поддержки индивидуальных предпринимателей и бизнеса. Сервис разработан в помощь самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Чтобы получить персонализированный ответ по мерам поддержки и льготам, необходимо ответить на вопросы об организационно-правовой форме деятельности и параметрах бизнеса. Также Навигатор даст ответ по непосредственному исполнителю мер поддержки – в какое ведомство необходимо направить заявление (если оно требуется), в какой форме и в какие сроки заявитель может воспользоваться льготой, субсидией или выплатой.



Также для посетителей нового онлайн-ресурса предусмотрена справочная информация в формате ответов на часто задаваемые вопросы. Кроме этого, пользователи Навигатора смогут в онлайн-режиме задать свои вопросы экспертам.

© «Вечерние ведомости»