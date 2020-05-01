В Перми будет временно прекращено движение транспорта по улице Баумана

17:30 | 27.05.2020

Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, прекращение движения транспорта связано с выполнением аварийно-восстановительных работ на сетях ливневой канализации.



С 27 до 31 мая временно прекращено движение всех видов транспорта на участке от перекрестка улицы Баумана с улицей Советской Армии до медицинского учреждения «Городская детская клиническая поликлиника №5».



Прекращение движения связано с выполнением аварийно-восстановительных работ на сетях ливневой канализации.



Работы будут выполняться ООО «КРОТ». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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