Пермь: новости дня
17:21 | 27.05.2020
Валерий Сухих: «Это успешный опыт взаимодействия»
В конце апреля ряд муниципалитетов заявили о том, что они не имеют возможности перевести свою работу в дистанционный режим. Часть из них столкнулась с техническими трудностями при реализации электронного голосования, а часть – с регламентными проблемами, так как для проведения дистанционного голосования муниципальные депутаты заранее должны были принять соответствующие поправки в нормативные документы. На Совете представительных органов муниципалитетов председатель Законодательного собрания Валерий Сухих заявил о готовности предоставить муниципалитетам методологическую и технологическую поддержку.
«Нами были предприняты все необходимые меры, чтобы работа представительных органов в муниципалитетах не остановилась из-за ограничительных мер. Я благодарю председателей представительных органов за оперативность, благодаря которой своевременно были приняты важные для жителей муниципалитетов решения. Знаю, что на заседаниях, которые уже проведены, были рассмотрены вопросы бюджетного планирования, программы социального развития, вопросы, связанные с будущим учебным годом и многие другие. Наши сотрудники находятся в постоянном контакте с коллегами из муниципалитетов, ведутся консультации, технические специалисты обеспечивают контроль и поддержку во время каждого заседания. Это успешный опыт взаимодействия», - отметил Валерий Сухих.
На этой неделе уже прошли заседания представительных органов Ильинского, Соликамского и Горнозаводского городских округов. Так, депутаты Соликамска приняли решения по изменению бюджета на ближайшие три года, заслушали информацию о реализации социальных программ образования, культуры, комплексной безопасности. В повестке Горнозаводской Думы сегодня стояли вопросы детского оздоровительного отдыха, стипендии для детей и подростков, а также градостроительства.
Напомним, краевые парламентарии ещё в конце марта приняли поправки, позволяющие голосовать дистанционно в условиях режима повышенной готовности. Внесенные изменения позволили депутатам бесперебойно участвовать в реализации мероприятий, инициированных главой региона и оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. В соответствии с этим - принимать важные для региона решения.
Ближайшее заседание краевого парламента в дистанционном режиме запланировано на завтра, 28 мая.
© «Вечерние ведомости»
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