Педагоги Перми подведут итоги реализации дистанционного обучения

15:49 | 27.05.2020

В рамках конференции «Пермское образование online» будет организовано более 65 онлайн-площадок для 3,5 тысячи педагогов Перми. На площадках обобщат первые результаты дистанционного обучения, поделятся опытом организации дистанта и представят инструменты для его реализации.



28 мая департамент образования администрации Перми совместно с центром развития системы образования проводит онлайн-конференцию «Пермское образование online» для педагогов города. Целью конференции является обобщение опыта по реализации дистанционного обучения.



Конференцию откроет начальник городского департамента образования Людмила Серикова. Она расскажет о первых итогах и новых возможностях дистанционного обучения. В рамках конференции будет проведено более 65 онлайн-площадок с разными содержательными линиями.



Так, об основах информационной безопасности в условиях активного использования цифровых ресурсов расскажет директор пермской школы №146 Юрий Айдаров. А об управлении образовательной организацией в условиях дистанционного обучения – Олег Гущин, руководитель отдела бизнес-тренингов ПАО «Совкомбанк» (Москва).



Инструментами для реализации дистанционного обучения поделятся педагоги школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Также в рамках онлайн-конференции пройдут площадки «Точка зрения», где обсудят условия «мягкого» дистанта. В рамках площадки «Инструменты для восстановления энергии в условиях активного использования цифровых технологий» о синдроме эмоционального выгорания расскажет Алёна Сысоева, психотерапевт, Член Всемирной Ассоциации позитивной психотерапии WAPP, автор и ведущая международной школы эмоционального интеллекта АС.



Напомним, что с 6 апреля образовательный процесс во всех школах Перми организован в бесконтактной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Чтобы обеспечить максимальную готовность к дистанционному обучению, обучающимся и учителям было выдано 1985 единиц компьютерной техники. Педагоги были обучены основам организации новой формы ведения уроков на разных платформах в формате вебинаров и мастер-классов. В апреле началась реализация проекта «Пермское образование online», в рамках которого прошел цикл открытых онлайн-уроков для педагогов, детей и родителей города по основным предметам школьной программы. Для родителей на протяжении всей 4-й четверти работала «горячая» телефонная линия по вопросам дистанционного обучения.

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