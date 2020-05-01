В городских лесах Перми усилено патрулирование

15:22 | 27.05.2020

Сотрудники полиции и ГУ МЧС по Пермскому краю, районных администраций и городского лесничества разъясняют посетителям правила пожарной безопасности, а также следят за соблюдением требований режима самоизоляции.



В Черняевском участковом лесничестве продолжаются плановые патрулирования совместно с сотрудниками полиции и МЧС, к обходам присоединились представители администраций Дзержинского и Индустриального районов. Сформировано 6 групп, для которых определены маршруты патрулирования, им выданы листовки о противопожарной безопасности.



Представители администраций районов Перми и МЧС проводили беседы с отдельными группами посетителей Чернявского леса о мерах социальной дистанции, ношении масок и перчаток, а также о соблюдении противопожарной безопасности при отдыхе на природе. Сотрудники патрулей отмечают, что в большинстве случаев посетители Черняевского леса соблюдают масочный режим и стараются не собираться в большие группы, соблюдая необходимую дистанцию.



Напомним, с 27 апреля на территории Пермского края объявлен пожароопасный сезон. Пермское городское лесничество принимает необходимые меры для борьбы с лесными пожарами: это оборудование и содержание минерализованных полос, содержание дорог пожарного назначения и пожарных водоемов, сбор валежника. Будет продолжено патрулирование зеленых массивов, чтобы не допустить возгораний.



Для снижения рисков возникновения лесных пожаров жителям важно помнить о правилах пожарной безопасности и правилах поведения в лесу: ни в коем случае нельзя поджигать траву, бросать горящие спички, сигареты, окурки, золу, стекло (оно может стать линзами для лучей солнца), оставлять в лесу мусор и сжигать его.



В случае обнаружения возгорания необходимо позвонить в пожарную службу по телефонам: 101 или 112. Важно помнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий.

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