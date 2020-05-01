Жители Пермского края, прибывшие из Душанбе, доставлены в Пермь

12:45 | 27.05.2020

27 мая в 4.00 в Екатеринбург прибыл рейс из Душанбе, на борту которого 31 житель Прикамья. По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина все вернувшиеся из-за рубежа доставлены в Пермь. По информации представителя министерства территориальной безопасности Пермского края, сопровождающего трансфер, сейчас автобус следует к месту обсервации. Все прибывшие в ближайшее время будут размещены в одном из лечебных учреждений города на 2 недели, у всех будут взяты тесты на COVID-19.



Кроме того, вечером в Екатеринбург прилетит еще один борт с жителями Прикамья, из Еревана. Отметим, что ранее пермяки обратились к главе региона в соцсетях с просьбой помочь вернуться домой.



В группе сопровождения из Екатеринбурга в Пермь, помимо представителя министерства территориальной безопасности Пермского края, находится санитарный врач Роспотребнадзора. Транспортировка земляков из аэропортов прилета организована с соблюдением всех требований безопасности. Пассажиры и группа сопровождения получают продуктовые наборы в дорогу.



В ближайших планах краевых властей – встреча 31 мая прибывших из Нью-Йорка, пока в списке заявлено 7 пермяков.



Отметим, что с начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь около 350 граждан, оказавшихся за рубежом в период введения ограничений на авиаперелеты.

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